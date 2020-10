Arpino (FR) – Esposto ignorato, crolla muro al Vallone (FOTO)

Il maltempo delle ultime ore ha provocato danni anche in paese. In particolare in via Chiatti, strada interna alla ex statale 82, nella contrada Vallone. Qui, però, il crollo di un muro era stato preannunciato nero su bianco con un esposto indirizzato non solo in Comune ma anche in Prefettura. Esposto evidentemente ignorato da tutti, almeno stando al residente che l’ha presentato e che in qualche modo aveva profetizzato il cedimento a causa della mancata manutenzione e della regimentazione delle acqua meteoriche. E così è stato. La frana sulla strada si è verificata la scorsa notte e fortunatamente non ha coinvolto nè persone nè cose. Tuttavia il rischio di cedimenti era concreto ma tutti hanno fatto finta di nulla, a cominciare dal Comune che, secondo il residente, si era impegnato a sistemarlo. Cioè aveva promesso i lavori e come spesso capita le promesse restano tali, ovvero chiacchiere.

L’esposto, ricorda il cittadino in una lettera dai toni molto espliciti, risale al febbraio del 2018. Da allora sono trascorsi oltre due anni e mezzo. Inutilmente.