Arpino (FR) – Edificio a destinazione di Edilizia Residenziale in V.Colonna: solleciti all’Ater e nessuna Relazione dal comune

Si infittisce sempre di più il mistero sulle sorti dell’immobile con destinazione ad Edilizia Residenziale Pubblica di Via Vittoria Colonna. A seguito dell’esposto del 18/06/2019 promesso, prodotto e notificato dagli Attivisti del M5S di Arpino presso Genio Civile di Frosinone, ASL di Frosinone – Dip. Prevenzione, Procura della Repubblica di Cassino, causa le fatiscenti condizioni di sicurezza e decoro dell’ex-palestra comunale sita in Via V. Colonna, i riflettori si accendono sulle condizioni di perenne ristrutturazione dell’adiacente edificio con destinazione ad Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) rilevate nella sede del contestuale sopralluogo eseguito a debita distanza presso l’ex palestra comunale dagli Attivisti e dal loro referente territoriale On. Loreto Marcelli (M5S), da cui, la relativa Interrogazione a Risposta Scritta prot. n°388 del 19/06/2019 inoltrata al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio da parte del medesimo Consigliere e dal Suo collega On. Marco Cacciatore investito per competenza (attuale, Gruppo Misto) recante i seguenti quesiti relativi all’opera incompiuta: . a quanto ammontano le risorse stanziate per finanziare il progetto, nonché a quanto ammontano le cifre già spese; . le motivazioni in ragione delle quali sia stata ristrutturata solo una parte dello stabile. Finalmente, in data 22/12/2020, è giunta la nota in risposta dell’Ente Finanziatore (Regione Lazio) dell’atteso (da anni) intervento di recupero ed utilizzo. Così si esprime in merito l’Ente Regione: 《Con nota n. 12959 del 03.12.2020, l’ATER ricostruisce l’iter del finanziamento: • Il Comune di Arpino ai sensi dell’ art. 11 della L 179/92 è risultato beneficiario di un finanziamento di € 774.685,35 per l’acquisizione ed il recupero di un immobile per la realizzazione di alloggi di ERP – 1° lotto funzionale (Programma quadriennale 1992/1995 Deliberazioni G.R. n. 4069/97 e G.R. 1830/997); • con D.G.R. 1611/2002 concernente Legge 17 febbraio 1992 n. 179 – Modifica alla Deliberazione di Giunta Regionale 30 marzo 1999 n. 1830 – revoca del finanziamento di € 981.268,11 all’ATER di Frosinone e attribuzione dello stesso al Comune di Arpino per il completo recupero dell’edificio ERP di proprietà comunale sito nel Centro Storico in via Vittorio Colonna; • in data 30.08.2011 è stato trasmesso al Comune di Arpino l’Atto di convenzione tra l’ATER e l’Amministrazione Comunale per il trasferimento delle somme di € 981.268,11 (D.G.R. n. 400 del 01.07.1997) concesse all’ATER di Frosinone per la realizzazione di n. 12 alloggi nel territorio comunale a favore dello stesso Comune per il recupero edilizio dell’immobile in via Vittoria Colonna con le finalità previste nel progetto a suo tempo approvato e finanziato. Pertanto il soggetto attuatore degli interventi in argomento è il Comune di Arpino, e nella citata nota l’ATER ha comunicato di aver sollecitato numerose volte al Comune di Arpino, senza riscontro, l’inoltro di una Relazione dettagliata per una verifica puntuale dell’utilizzo dei finanziamenti concessi e dell’andamento delle lavorazioni di recupero del fabbricato innanzi citato, ed ha informato la scrivente struttura (Regione) che ogni informazione utile circa l’andamento dei finanziamenti concessi dovrà essere inoltrata al Comune di Arpino. Pertanto, nonostante a parere della scrivente Struttura l’Ater sia tenuta a conoscere lo stato di attuazione dell’intervento e l’utilizzo dei finanziamenti concessi, in quanto le erogazioni fin qui effettuate, pari ad € 766.520,66 per il I°lotto funzionale ed € 744.382,83 per il secondo finanziamento, sono state richieste dall’Ater per spese maturate, ed emesse in favore della stessa Azienda che avrà poi ragionevolmente trasferito le risorse al Comune, preso atto dell’impossibilità dell’Azienda (ATER) di dare riscontro ai quesiti posti dai Consiglieri, si comunica che le informazioni sullo stato di attuazione degli interventi in argomento e sull’utilizzo dei relativi finanziamenti saranno richieste direttamente al Comune di Arpino e saranno comunicate non appena ricevuto riscontro.》

COMUNICATO STAMPA