Arpino (FR) – ‘Due tamponi negativi, basta sciocchezze’

Non avrebbe contratto il Coronavirus la 26enne residente nelle campagne di Arpino. Lo sostiene la famiglia della giovane rientrata nei giorni scorsi dalle vacanze in Sardegna. Come molti, la 26enne è in isolamento volontario.I familiari si affidano al nostro sito e fanno sapere che due accertamenti hanno già escluso il contagio. Insomma, la ragazza dipendente di un’attività di un centro vicino, non sarebbe venuta a contatto con il Covid 19.‘Ci stanno tempestando di telefonate – aggiungono – e ringraziamo tutti per premura ed affetto, ma la nostra congiunta sta bene e sta seguendo la procedura. Forse su questo si è equivocato. Per cortesia scrivete che non è positiva, finora abbiamo letto tante sciocchezze. Non conosciamo l’origine certa, ma è chiaro che con il passaparola, con tanto di nome e cognome, la notizia si è diffusa un po’ ovunque in paese’.

Correlati