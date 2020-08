Arpino (FR) – Dossier cultura, la secretazione è… politica

Nostro malgrado siamo costretti a tornare sulla vicenda della mancata pubblicazione del cosiddetto ‘dossier’ della candidatura del Comune di Arpino quale Capitale italiana della cultura. Ce ne siamo occupati ieri, chiamando in causa il consigliere comunale delegato alla cultura Niccolò Casinelli. Quest’ultimo pare abbia replicato sulla sua pagina fb spiegando che ‘il dossier è attualmente secretato per scelta politica, in attesa dell’insediamento della Commissione ministeriale e della presentazione al pubblico nell’ambito di un evento pubblicato‘.Tutto ciò, che è la parte più interessante, dopo le solite e noiose sciocchezze ed i consueti, ripetitivi insulti naturalmente senza il nome del destinatario.Noi, a differenza di chi la butta in caciara, siamo interessati alla verità e cerchiamo di contribuire alla sua affermazione. E così non possiamo fare a meno di spiegare al coraggioso giovanotto alcuni ‘dettagli’ confidando che egli sgombri la mente dai pregiudizi.

1) Fa sorridere il fatto che il dossier sia stato secretato per scelta politica. Peraltro nei giorni in cui ben altri documenti, cioè i verbali della Commissione tecnico-scientifica che si è occupata dell’epidemia sono stati desecretati per disposizione della giustizia amministrativa.

2) Il consigliere delegato alla cultura dovrebbe poi sapere che l’atto in questione è impugnabile davanti al Tar, come riporta lo stesso documento a fondo pagina. Riesce tuttavia difficile impugnare una delibera il cui allegato non è stato pubblicato… per scelta politica. Sono rari i casi in cui l’omissione è legittima e sicuramente non è questo. Oltretutto nel corpo della delibera non sono spiegate, come sarebbe stato necessario fare, le ragioni della mancata pubblicazione, ovvero non sono citate leggi e articoli che la legittimino.

3) Qualora il delegato non fosse convinto lo informiamo che a questa conclusione sono giunti rapidamente sia un segretario comunale che un dirigente di un ente pubblico da noi interpellati. Gente esperta rimasta sorpresa, per usare un eufemismo, di fronte alla… scelta politica.

Ma al di là delle questioni formali, resta il fatto che nessuno può venire a conoscenza di atti pubblici almeno fino a quando il consigliere (o chi per lui) non decida quando presentarli. E questo, ribadiamo, non ci pare regolare e nemmeno trasparente. Se tal dei tali (per restare in argomento) volesse sapere che c’è scritto nel dossier, come è suo diritto sapere, non può farlo. E non possono farlo nemmeno i rappresentanti di quella associazione che ha aderito alla plurisbandierata iniziativa con un progetto culturale sulla cui sorte nessuno fornisce informazioni. Nè sull’albo on line né a voce né per telefono.Quindi, al netto delle stupidaggini e degli insulti, Casinelli ha qualcosa di interessante da dire? Perché non ci pare, finora, un interlocutore valido.

