È stato convocato per le 19 di venerdì, nel salone di palazzo Boncompagni, il consiglio comunale per la dichiarazione di dissesto. È in realtà la seconda volta che l’assise civica viene chiamata a riunirsi per lo stesso odg, anche se un mese fa circa la convocazione venne incredibilmente revocata perché non c’erano le ‘carte’. Ora invece la relazione del revisore dei conti c’è e nella sostanza dice che non ci sono più le condizioni per andare avanti.

