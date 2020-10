Arpino (FR) – Dissesto in Consiglio, la precisazione del Revisore dei Conti

Dal revisore dei Conti del Comune di Arpino riceviamo e volentieri pubblichiamo la seguente nota: ”In riferimento all’articolo pubblicato in data odierna sulla vostra testata on line dal titolo “Arpino (FR) – Dissesto, Consiglio convocato… senza documenti” a firma di Lu si fa presente che il sottoscritto Revisore dei conti del Comune di Arpino oltre che professionista, agisce anche in qualità di pubblico ufficiale. In detto articolo sono stati utilizzati alcuni termini fuorvianti come “L’indulgente e comprensivo professionista sorano” che possono generare nel lettore interpretazioni alquanto dubbie e travisabili, trasmettendo un’idea sulla professionalità che non corrisponde alla realtà. Si consiglia vivamente, di conseguenza, di astenersi in futuro da qualunque tipo di valutazione e di giudizio riguardo la professionalità dello scrivente. In merito alla frase “C’erano quindi tre settimane di tempo per preparare i documenti” si fa presente che esistono documenti ufficiali protocollati presso l’Ente nei quali sono contenute le date corrette. Ciò al fine di offrire agli utenti della vostra testata giornalistica una più corretta informazione”.

Correlati