Arpino (FR) – Dissesto, Consiglio convocato… senza documenti

Le ‘carte’ non sono pronte, il dissesto può attendere. Il Consiglio comunale convocato per le 18 di oggi non si farà.

Vale a dire che dell’unico punto inserito all’ordine del giorno relativo alla dichiarazione di dissesto non sarà esaminato, cioè non ci sarà discussione, né votazione. Semplicemente perché il Revisore del Conto non avrebbe pronta la relazione che accompagna il bilancio. Almeno così c’è scritto sulla revoca della convocazione dell’assise civica in programma oggi pomeriggio. L’indulgente e comprensivo professionista sorano che tiene sotto controllo i conti del Comune si è preso alcuni giorni di tempo per consegnare le ‘carte’ in Municipio (fino al 7 ottobre prossimo) per la ‘notevole mole di documentazione da esaminare’.

Questo vuol dire che la convocazione del Consiglio, stranamente, è stata diramata senza la necessaria relazione. Circostanza decisamente curiosa, quasi sospetta.

A quanto pare prima di abbozzare la relazione c’era da attendere la ‘svendita’ di Palazzo Sangermano il cui verbale di mancata aggiudicazione (altra stranezza: l’offerta è stata presentata, la polizza fidejussoria no) risale tuttavia al 10 settembre. C’erano quindi tre settimane di tempo per preparare i documenti. Evidentemente non sono bastate… ‘per la notevole mole di documentazione da esaminare…’.

Ma intanto l’assise è stata convocata… al buio.

Chissà se non sia in atto una sorta di ‘scaricabarile’? Per ora l’amministrazione comunale del sindaco Rea si distingue sempre per le sue ‘originali’ trovate.

A quando il Consiglio?

