Arpino (FR) – Degrado e abbandono sotto casa del sindaco (FOTO)

Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura…’

Nella città della cultura appare appropriato citare i celeberrimi versi di Dante Alighieri per descrivere le condizioni in cui versa la stradina che collega il parcheggio delle Volte agli impianti sportivi comunali e quindi a via Regina Paradiso.

La ‘scorciatoia’, come tradizione vuole, ancora una volta è ostruita dalla vegetazione spontanea che ormai sfiora il suolo con rischi per chi vi transita ed i mezzi che conduce. Tutto ciò capita proprio sotto casa del sindaco Rea che evidentemente al decoro del paese non ci tiene molto, altrimenti sarebbe già intervenuto. Ed invece per ora si odono solo le proteste di chi abitualmente utilizzata la stradina del centro storico.

‘Come al solito questa strada è abbandonata – lamenta un residente – La manutenzione è assente da mesi e si intuisce il perché: qui non ci abita nessuno e quindi non ci sono piaceri da fare. E’ la differenza tra l’interesse pubblico e l’interesse di pochi. Altrove avrebbero già provveduto’.

Lu

Correlati