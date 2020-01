Arpino (FR) – Degrado davanti la scuola di San Sosio FOTO

Rifiuti sparsi a ridosso della scuola di San Sosio. Ne sollecita la rimozione il consigliere comunale di minoranza Rachele Martino. ‘Da settimane – spiega – a pochi metri dal plesso scolastico frequentato da decine e decine di bambini, non si può fare a meno di notare sporcizia, degrado ed incuria. Al riguardo ho raccolto diverse segnalazioni dai genitori degli alunni di elementari e materna piuttosto indignati dal fatto che il Comune non esegue un modesto intervento di bonifica che peraltro è stato più volte richiesto, inutilmente, ad un paio di rappresentanti di zona della maggioranza. Evidentemente ad entrambi non interessa la sicurezza dei bambini – aggiunge la Martino – visto che in una scatola abbandonata a ridosso di un cassonetto si trovano, sempre da settimane, decine di pezzi di vetro frantumato che potrebbero rappresentare un pericolo per l’incolumità degli alunni. Mi auguro – conclude la consigliera di opposizione – che il Comune provveda rapidamente a ripristinare condizioni di sicurezza e decoro, anche perchè lo stato di abbandono dell’area sta suscitando preoccupazione fra i genitori’.

