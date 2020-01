Arpino (FR) – Decoro, questo sconosciuto: la provocazione!

Tre o quattro metri di travertino. Niente di più. Occorrono da anni ai “catafalchi” davanti al palazzo comunale, proprio dove entrano ed escono tutti i giorni gli amministratori comunali, compreso l’assessore alla manutenzione. Evidentemente sindaco e compagni volgono lo sguardo altrove, altrimenti si accorgerebbero che da quando amministrano il paese davanti alla “casa di tutti” ci sono tentativi di aiuole, già sedi delle palme abbattute a causa del punteruolo rosso, sulle quali mancano pochissimi metri quadrati di lastre in marmo. Dettagli che si notano. Mancanze che confermano il totale disinteresse al decoro, all’ordine, alla pulizia. In un paese dormiente e rassegnato, dove una volta si faceva caso a tutto, c’è ancora chi trova lo stimolo a randellare sindaco, assessori e consiglieri: 《Che dobbiamo fare una colletta per acquistare un po’ di travertino? – è la provocazione di un cittadino – Possibile che non freghi niente a nessuno delle condizioni in cui si trovano i due basamenti davanti al Comune? Così si promuove il paese?》.

