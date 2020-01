Arpino (FR) – Decine di truffati, donna condannata

Due anni e due mesi. E’ la pena inflitta dal Tribunale di Cassino alla titolare (o come tale si presentava) di un’agenzia multi servizi che aveva sede nel centro storico di Arpino. Decine i truffati, anche per somme ingenti, tutti originari del comprensorio: Arpino, Isola Liri, Sora, Fontana Liri, Monte San Giovanni Campano, Picinisco, Broccostella, Strangolagalli, Arce e Balsorano.La vicenda risale al 2012. Nei mesi successivi se ne occuparono i carabinieri. Ieri la sentenza che condanna una 50enne (in un caso assolta, in altri non si è proceduto per remissione di querela) non solo ai 26 mesi, ma anche ad una multa di 1.000 euro ed al pagamento delle spese processuali. Allo stesso tempo il giudice Manuel ha stabilito provvisionali a favore delle parti offese per complessive decine di migliaia di euro.La donna è finita sotto processo dopo diverse denunce presentate dalle persone che a lei si erano rivolte per assicurare veicoli, oppure per ottenere finanziamenti, o ancora per risolvere situazioni debitorie.In alcuni casi prometteva di assicurare veicoli senza poi provvedere, in altri assicurava in cambio di somme significative il proprio intervento per l’ottenimento di prestiti da banche e finanziarie. Prestiti mai richiesti. C’è anche chi ha anticipato somme per decine di migliaia di euro per chiudere contenziosi con il fisco oppure con istituti di crediti. Soldi mai utilizzati per definire le pratiche.Ieri la decisione del giudice: 2 anni e 2 mesi la pena inflitta alla 50enne.Le parti civili sono state rappresentate, fra gli altri, dagli avvocati Carlo Coratti, Gian Pio Papa, Ezio Tatangelo, Antonio Viselli, Silvio Bruni.

