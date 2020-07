Arpino (FR) – Danni e disagi dai temporali, Comune nel mirino

La mancata manutenzione delle cunette sta provocando da mesi ormai seri disagi ad almeno una famiglia che vive in via Chiatti, alla Vallone di Arpino. Qui, ogni volta che c’è un temporale, davanti e dentro l’abitazione si accumulano detriti: vegetazione e terra soprattutto che arrivano dalla strada pubblica creando disagio e qualche danno alla proprietà privata. Finita la pioggia al padrone di casa tocca pulire (o far pulire).

‘Ogni volta la stessa storia – lamenta l’uomo – Sono anni che si verifica questo problema che più volte abbiamo segnalato in Comune ma non si è mosso nessuno. Hanno promesso ma non hanno fatto nulla. Vorremmo tanto sapere – si chiede – se queste cose dovessero succedere agli amministratori come si comporterebbero. Paghiamo le tasse ma non otteniamo servizi, anzi solo disagio a causa della mancata realizzazione di un modesto intervento per regimentare l’acqua piovana. E’ proprio vero – conclude – quella in carica è la peggiore amministrazione di tutti i tempi!’

Correlati