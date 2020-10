Arpino (FR) – Dalla giunta l’ennesimo incarico legale, ma il sindaco stavolta non c’è

L’atto è il numero 105 del 22 settembre scorso. L’oggetto invece è: Nomina legale in relazione al procedimento… nei confronti di…

Alla riunione di giunta questa volta ci sono tutti gli assessori, manca solo il sindaco Renato Rea, che di professione fa l’avvocato.

Il primo cittadino non partecipa alla deliberazione, come si legge nel documento, cioè risulta assente. Al contrario chi ha stilato la delibera lo ha anche indicato come presente e non una ma ben due volte. Insomma, non si capisce bene se Rea c’era o non c’era, anche se l’atto reca la firma del vice.

Nel caso Rea non fosse stato presente all’esame del punto in discussione, appare strano il fatto che non sia stato spiegato il motivo. Forse c’è un conflitto di interesse? Oppure si è trattato di una banalissima assenza? Magari un giorno qualcuno risponderà a quesiti che riguardano un ente pubblico, ruoli pubblici, un atto pubblico e soldi pubblici.

In ogni caso, sorvolando sulla incertezza della presenza/assenza, la giunta ha affidato l’incarico legale ad un avvocato di Sora affinché valuti, rispetto al procedimento penale in corso (nell’atto non si fa riferimento al reato contestato) ”la necessità e/o opportunità di una eventuale costituzione in giudizio del Comune…” come si legge della delibera. L’udienza davanti al Gip del Tribunale di Cassino è fissata per le 13 del 15 ottobre prossimo.

