Arpino (FR) – Da una settimana senz’acqua, esplode la protesta

Dalle proteste emerge che l’acqua manca in un quartiere intero e comunque nelle zone comprese tra via Colonna e l’ex ospedale. E non si capisce il motivo visto che alle richieste di spiegazioni, anche rivolte al personale di Acea, non seguono risposte convincenti.“A casa mia – lamenta un residente – l’acqua manca da otto giorni e quella del serbatoio è ormai finita. Dove dobbiamo lavarci? A casa del sindaco Rea, oppure nell’abitazione dell’assessore Biancale? È una vergogna. Fanno pure i comunicati per prenderci in giro. Ad Arpino l’acqua era razionata sette anni fa ed è razionata oggi. Ma quale collaborazione, ma quale servizio migliore. È la solita fregatura, pagata a caro prezzo. Che schifo’.

