Arpino (FR) – Da settimane l’acqua si perde nella griglia

Una perdita d’acqua in Corso Tulliano sta suscitando indignazione e proteste. Un rigagnolo scorre lungo la strada prima di finire in una griglia di scolo. Capita da settimane senza che nessuno se ne occupi. A quanto pare personale Acea avrebbe già eseguito un sopralluogo ma la riparazione ancora non viene eseguita. Probabilmente la perdita è dovuta alla rottura di un tubo proprio alla base di un palazzo, ma è solo un’ipotesi per il momento. Certo è diversi metri cubi del liquido sempre più prezioso si sprecano in barba alle ordinanze che ne impongono il risparmio. ‘Noi dobbiamo stare attenti a non sciuparla – commenta un cittadino – e loro la sprecano. Eppure la paghiamo a caro prezzo, quasi fosse champagne, ed è un bene pubblico, cioè nostro’. Inoltre, nello stesso tratto di Corso Tulliano, infiltrazioni di acqua stanno danneggiando il manto di asfalto appena rifatto. Si notano infatti gibbosità e cedimenti oltre a pezzi di bitume dissestati. Insomma, in un paese senza controllo, niente di nuovo!

