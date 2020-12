Arpino (FR) – Da oltre un anno trenta metri di strada da sistemare

A due passi dal Palazzo comunale, a tre da piazza Municipio, in pieno centro storico. Il degrado, l’incuria e l’abbandono in cui da diversi anni è stato relegato il paese annovera l’ennesimo scempio. Si tratta di poche decine di metri di stradina interna a Corso Tulliano, dove alla fine dell’estate dello scorso anno, a causa di problemi alla rete fognaria e quindi ad un’attività commerciale, venne eseguito un intervento di sistemazione, anche del tratto interno. Da allora manca la pavimentazione, i tombini sono sporgenti rispetto al piano in cemento, il marciapiede è alto circa trenta, forse quaranta centimetri ed è quindi pericoloso per il transito dei pedoni. Tutto questo davanti l’ingresso di una pizzeria, un Caf, due attività di servizio ed un negozio. Cosa aspettano in Comune per sistemare la strada è un mistero. Qualcuno della zona dice che l’intervento l’hanno promesso e ripromesso, ma il tempo scorre e dopo 15 mesi ancora non si intravedono i lavori. ‘La solita presa in giro – lamenta un cittadino – Qui la gente che passa corre il rischio di farsi male, soprattutto le persone anziane ed i bambini potrebbero inciampare o cadere, ma evidentemente agli amministratori comunali interessa poco. Oltretutto ogni volta che piove si formano delle pozze d’acqua e si accumulano detriti rendendo scivoloso il fondo in cemento. Senza contare – conclude – la deprimente immagine che si ricava. Che delusione!’.

Lu

Correlati