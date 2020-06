Arpino (FR) – Covid 19, l’Istituto Comprensivo Marco Tullio Cicerone: la didattica a distanza ha funzionato

Siamo ormai al termine di un anno scolastico davvero inusuale, il Covid-19 ha stravolto anche la comunità scolastica catapultandola in un mondo virtuale: la Didattica a Distanza. L’Istituto Comprensivo Marco Tullio Cicerone “Arpino-Fontana Liri-Santopadre” si è da subito adoperato per poter fare funzionare al meglio la DAD. Le difficoltà sono state tante, una sfida per tutta la comunità scolastica, troppe novità, tutte subito, sia per i docenti che per gli alunni e per i genitori, ma la forza di reagire e l’impegno di un Team di docenti con l’appoggio costante della Dirigente Scolastica e i suoi collaboratori hanno dato i risultati di un lavoro fatto da veri professionisti, superando ostacoli a testa alta. Creando pluriclassi con oltre 60 alunni per non perdere nemmeno un giorno di lezione e comunque tutti gli alunni sono stati seguiti allo stesso modo; le insegnanti hanno saputo organizzare un metodo di studio attivo, con risposte verbali e con risposte nella chat della piattaforma meeting utilizzata. Un ringraziamento speciale per il Vostro lavoro che ha dato agli alunni l’input per riprendere a credere nella scuola e viverla come deve essere vissuta con le sue regole ed il confronto interpersonale. Le aule virtuali sono diventate delle vere aule dove gli insegnanti hanno potuto continuare il loro lavoro costantemente e con tanto impegno, gli alunni hanno così potuto interagire e dare valore al loro studio da casa. Gli alunni hanno collaborato con le loro famiglie accogliendo le novità anche con stenti ma superando comunque i problemi con tanta pazienza e per questo un grazie va anche a tutte le famiglie e tutti gli alunni di questo Istituto, che non si sono arresi seguendo assiduamente ogni indicazione e lezione degli insegnanti. Complimenti a tutti…ci rivediamo a Settembre. Buone Vacanze.

