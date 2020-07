Arpino (FR) Costituita l’Associazione “Crazy Byke”, a presiederla Diego Sardellitti

Non bisogna pensare alla bicicletta come ad un normale mezzo di trasporto, anzi uscire in bicicletta significa anche dotarsi della giusta attrezzatura, prepararsi per grandi sfide, affrontare dure salite, mettersi alla prova, assaporare la fatica. Le prime ore della mattina sono le migliori. Ti fermi dove vuoi, quando vuoi, respiri aria buona e dopo un po’ di movimento puoi scegliere di goderti una colazione o un ottimo e abbondante pranzo. A qualcuno piace così e proprio con l’intento di promuovere il cicloturismo e l’escursionismo nel tempo libero coinvolgendo anche il territorio e le famiglie si è costituita ad Arpino (FR) l’Associazione “Crazy Byke”. A presiedere l’associazione che al momento conta una trentina di associati è Diego Sardellitti, invitando quanti intendano aderire e partecipare a contattare la sua persona all’indirizzo email diegosardellitti@gmail.com. L’associazione si avvale della collaborazione e sostegno di diversi amici, con Renato Rivera quale maggior sostenitore e che ne ricopre anche la carica di vice presidente. Domenica 28 giugno c’è stata la presentazione ufficiale con un percorso rigorosamente in bici e studiato appositamente per far conoscere a tutti i partecipanti alcuni luoghi del territorio. Il direttivo ringrazia tutti gli sponsor che hanno sostenuto la costituzione dell’associazione e a tutti gli amici che con entusiasmo hanno approvato e aderito a questa iniziativa. “Crazy Byke”, nella persona del presidente coadiuvato dal vicepresidente, ha in progetto altre pedalate e fa suo il motto “prendi una bicicletta e pedala” e progetta altri percorsi e uscite.

