Arpino (FR) – Coronavirus: terzo caso segnalato all’Istituto Pagnanelli, il sindaco chiude la scuola

Il sindaco di Arpino Renato Rea, comunica in una nota su Facebook che a seguito di un terzo caso segnalato presso il plesso scolastico di Pagnanelli, ha emesso un’ordinanza di sospensione dell’attività didattica da domani fino al 27 ottobre, in attesa delle determinazioni della Asl.Riportiamo di seguito la nota.

“A seguito di un terzo caso segnalato presso il plesso scolastico di Pagnanelli, ho provveduto ad emettere un’ordinanza di sospensione dell’attività didattica da domani fino al 27 ottobre, in attesa delle determinazioni della Asl.”

