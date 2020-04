Arpino (FR) – Coronavirus, primo decesso. Deceduto un uomo di 64 anni

Purtroppo questa mattina ci siamo svegliati con una brutissima notizia, la morte per coronavirus di un uomo di 64 anni di Arpino , Antonio Di Folco ed era stato il primo caso di coronavirus in citta’.. Il 64enne ricoverato presso l’ospedale del capoluogo ciociaro,lo Spaziani dove le sue condizioni di salute sono state sempre molto serie, ma aveva lottato come un leone per cercare di battere questo maledetto virus ma purtroppo questa notte la bruttissima notizia del decesso di Antonio conosciuto in paese come Tonino. La redazione di Liritv si stringe al dolore della Famiglia di Tonino in questo momento difficilissimo.

