Arpino (FR) – Coronavirus, numeri in netto rialzo: il sindaco Rea chiude altre scuole

Riportiamo la nota pubblicata sulla pagina Facebook del sindaco di Arpino Renato Rea.

“La Asl mi ha comunicato la nuova situazione relativa alle positività riscontrate nella nostra Città. Purtroppo i numeri sono in netto rialzo rispetto agli scorsi giorni, perché sono in totale ben 96 le persone risultate positive ai tamponi, di cui 93 in isolamento domiciliare e 3 ricoverati presso strutture ospedaliere.

Come già detto nei precedenti comunicati, negli elenchi trasmessi non sono presenti i nominativi di alcune persone che mi hanno comunicato direttamente la loro positività; di contro, sono indicati ancora nominativi di persone che mi risultano negativizzate, tra le quali diverse consorelle dell’Istituto “Suore della Carità “.

Questi numeri devono indurre alla massima attenzione la cittadinanza, a prescindere da quello che la normativa consente o vieta.

Essendo risultati positivi anche alcuni studenti del plesso Arpino capoluogo, ho disposto la chiusura dello stesso anche la prossima settimana. Ho altresì disposto a titolo precauzionale anche la chiusura dei plessi di S.Sosio, Pagnanelli e Panaccio nella sola giornata di lunedì, per la igienizzazione e sanificazione degli ambienti.”

Correlati