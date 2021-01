Arpino (FR) – Coronavirus, il Sindaco Rea :”dati confortanti, manteniamo comportamenti corretti”

Riportiamo interamente il post del sindaco di Arpino sui dati Covid nella citta’ di Cicerone

Nel rinnovare a tutti gli auguri per un sereno 2021, comunico che la asl ha fornito i primi dati sulle positività al covid nella nostra Città del nuovo anno.Si tratta di dati confortanti visto che negli ultimi 20 giorni sono state registrate 8 positività, di cui soltanto 2 da Natale ad oggi, mentre le negativizzazioni sono state 27.Pertanto il numero dei soggetti ancora positivi si è dimezzato, scendendo da 37 a 18 unità.Speriamo di continuare su questa strada, visto che in altre zone viene segnalato un rialzo dei contagi. Manteniamo comportamenti corretti, nella speranzosa attesa che il vaccino faccia la sua parte per aiutarci a debellare il virus.