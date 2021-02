Il sindaco di Arpino Renato Rea ha emesso un’ordinanza dove ordina la chiusura nei giorni 26 e 27 febbraio 2021 dell’I.C. Marco Tullio Cicerone plesso “Capoluogo” a titolo precauzionale perchè alcuni alunni sono in isolamento fiduciario per contatti stretti con casi di positività al Covid-19, che si aggiunge al provvedimento del 23/02/2021 da parte dell’Asl di messa in quarantena degli alunni di una classe.Si procederà ad un intervento di igienizzazione e sanificazione del plesso.

