Arpino (FR) – Coronavirus, il 40esimo Certamen rinviato all’anno prossimo

Il nostro sito, scrivendo che il Certamen era a rischio, in qualche modo lo aveva anticipato due giorni fa. Del resto, con l’emergenza in atto, non ci voleva certo la palla di vetro per prevedere quello che poi in effetti è successo, cioè che la manifestazione culturale dedicata a Marco Tullio Cicerone (prevista dal 7 al 10 maggio prossimo) non sarebbe andata in scena.L’anticipazione non deve essere piaciuta ad un paio di amministratori che, come al solito, si sono lasciati andare a chilometriche sciocchezze ed alle solite calunnie. Ma alla fine sono i fatti che contano e non fiacche e sconclusionate parole. Ed i fatti, purtroppo, dicono che il Certamen quest’anno non si farà. Lo conferma una nota apparsa sui social dopo la riunione tenutasi stamane. Ecco il testo: ‘Il Consiglio di Amministrazione del Centro Studi Umanistici “Marco Tullio Cicerone” si è riunito in data odierna per discutere l’organizzazione della XL edizione del Certamen Ciceronianum Arpinas alla luce dell’emergenza COVID-19.

A seguito di un lungo dibattito, il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell’impossibilità di tenere la manifestazione con le modalità delle precedenti trentanove edizioni, strutturate sulla presenza fisica dei partecipanti, ha deliberato di rinviare la XL edizione del Certamen Ciceronianum Arpinas al 2021 e di organizzare comunque un evento straordinario da tenersi entro l’anno 2020’.

