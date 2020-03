Arpino (FR) – Coronavirus, a rischio il Certamen

La 40esima edizione del Certamen, in programma dal 7 al 10 maggio prossimi, rischia seriamente di saltare. La manifestazione culturale internazionale dedicata a Marco Tullio Cicerone, infatti, potrebbe essere annullata a causa del Coronavirus. Al di là dei decreti che si susseguono per fronteggiare l’emergenza, non ci sarebbe almeno per il momento un congruo numero di iscrizioni. Che allo stato attuale sono una decina in tutto ed anche se il termine per aderire all’evento scade un mese prima della manifestazione stessa, ovvero poco prima della metà di aprile, è molto probabile che non ne arriveranno molte altre. Nei prossimi giorni dovrebbe tenersi una riunione del Consiglio di amministrazione del Centro Studi Umanistici che porta il nome dell’oratore arpinate per decidere se e come organizzare l’iniziativa. In caso negativo sarebbe la prima volta in quarant’anni che il Certamen (seppur in formato ridotto negli ultimi anni) non va in scena.

Correlati