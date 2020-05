Arpino (FR) – Comune, un incarico… millenario

In Comune ad Arpino andrebbe usata più attenzione nella stesura degli atti. A volte, infatti, si scorgono errori che fanno sorridere. Niente di grave, ma essendo documenti formali andrebbero perciò corretti al più presto e magari letti bene prima di siglarli.

Nella circostanza il sindaco Renato Rea ha firmato un decreto con il quale proroga l’incarico di Oiv al professionista di Fontana Liri che negli ultimi anni si è occupato della valutazione del personale (dirigenti). L’incarico è stato ‘esteso’ fino alla fine del mese, cioè al 30 maggio. Solo che non si tratta di un paio di settimane in modo da dare agli uffici competenti il tempo per completare la nuova procedura, ma addirittura il ruolo è stato ‘rinnovato’, seppur temporaneamente, ‘non oltre il 30 05 20120’. Cioè Rea ha firmato un incarico plurimillenario.

Si tratta di un banalissimo errore, come tuttavia ne succedono diversi sugli atti pubblici del Municipio. Questa volta, curiosamente, l’errore è stato commesso proprio per la proroga del ‘valutatore’, vale a dire colui che deve dire se il personale del Comune ha svolto bene o meno il proprio lavoro.

