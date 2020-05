Arpino (FR) – Comune, un dirigente tira l’altro

Tre dirigenti in poco più di quattro mesi. Tanti se ne contano al Comune di Arpino al settore Economico Finanziario.

Dopo l’addio del dottor Fabio Lauro, approdato al Comune di Guidonia dal 30 dicembre scorso, sulla poltrona più importante si sono accomodati, seppur temporaneamente, il segretario generale, quindi il dottor Massimiliano Rea mentre da un paio di giorni il settore è diretto dal dottor Fabio Sili, che non si occuperà comunque dei tributi, materia rimasta di competenza di Rea.

E così i dirigenti municipali tornano cinque. E pensare che, secondo il sindaco ed il secondo piano di rientro, dall’autunno del 2016 dovevano diventare tre. Riduzione promessa ma mai effettuata.

Cinque dirigenti (oltre lo stipendio per loro c’è un indennità di diverse migliaia di euro l’anno) appaiono eccessivi, soprattutto in un periodo in cui il Comune ha perso una quindicina di dipendenti tra quota 100, normali pensionamenti, trasferimenti e pure un ‘esodato’.

In altre parole tanti generali e poca truppa, situazione che genera da tempo ormai un consistente risparmio per le casse comunali nell’ordine di diverse centinaia di migliaia di euro ogni anno. Ma questo non lo dice nessuno ai cittadini.

In Comune quindi si continuano a mischiare le carte in un ambito delicato, in un settore che ‘scotta’ e per il quale, si mormora da tempo nel Palazzo, c’è stato qualche rifiuto che il sindaco Rea ha dovuto incassare ob torto collo ricorrendo di continuo ad incarichi provvisori. Ora tocca a Sili (da parte nostra buon lavoro). Avanti il prossimo!

Lu

Correlati