Arpino (FR) – Comune, gli allegati non si allegano

Oscurantismo! Non sovviene termine diverso scorrendo l’albo on line del Comune di Arpino. Da quando governa l’amministrazione Rea, infatti, capita sovente di imbattersi in mancate pubblicazioni degli allegati, nonostante gli atti specifichino la loro disponibilità. Negli ultimi giorni almeno in due circostanze sono state commesse quelle che sembrano vere e proprie omissioni che rendono incompleta l’informazione ufficiale dell’Ente che sull’albo deve necessariamente transitare.

Capita con la delibera di giunta n. 121 del 24 novembre scorso (assenti Biancale e Polsinelli) per il programma delle manifestazioni natalizie. Nel corpo del documento si legge: ‘…delibera di realizzare le manifestazioni, descritte nell’allegata relazione, nell’ambito delle festività natalizie…’.

Dov’è l’allegata relazione della Pro Loco? E’ vietato conoscere il programma natalizio? E’ una questione privata? Chi è il funzionario incaricato della trasparenza?

Capita con la determinazione n. 595 del 25 novembre 2020. L’atto riguarda l’impegno di spesa (3.000 euro) e l’approvazione del disciplinare per l’incarico legale, l’ennesimo dell’amministrazione guidata dal sindaco/avvocato Rea ad un avvocato con studio in Sora il cui nome ricorre spesso ultimamente. Nell’atto si legge: ‘…di approvare il disciplinare di incarico (Allegato A)…’.

Dov’è l’allegato? Non si può conoscere? E’ coperto da segreto politico?

E casomai il quesito fosse sfuggito prima: chi è il funzionario incaricato della trasparenza?

