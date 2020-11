Arpino (FR) – Comune, Forte a Rea: ‘Fuori le carte degli incarichi professionali’

Poche righe per chiedere tutte le carte sugli incarichi professionali.

Le ha inviate nei giorni scorsi il consigliere comunale di minoranza Fabio Forte al sindaco di Arpino, Renato Rea. Nella sua richiesta di atti, indirizzata anche al responsabile del contenzioso ed al responsabile del settore economico finanziario, l’esponente dell’opposizione intende conoscere tutte le delibere di giunta e/o determinazioni di incarico ai professionisti, così come le determinazioni di impegno di spesa e liquidazione. Allo stesso tempo Fabio Forte vuole acquisire delibere e determine relative alle transazioni fatte dal Comune. Tutto a partire dal 2013.

Come mai una richiesta così perentoria? Da anni ormai la minoranza, l’attuale e parte della precedente, ha puntato i riflettori soprattutto sugli incarichi legali sui quali emergono quantomeno diverse perplessità. La giunta ne ha affidati direttamente a decine seguendo un principio di rotazione che tuttavia vede qualcuno premiato più di altri. Addirittura, talvolta gli incarichi sono finiti a professionisti non proprio del territorio, qualche volta a Roma e provincia suscitando peraltro forte curiosità e di conseguenza qualche interrogativo.

Il consigliere comunale ha inoltre chiesto che vengano rispettati i tempi fissati dalla normativa. Non è escluso, a questo punto, che la minoranza punti a discutere l’argomento in Consiglio comunale per verificare tutti gli atti pubblicamente. La palla passa ora nelle mani del sindaco Rea, che come è noto di professione fa l’avvocato.

