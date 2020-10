Arpino (FR) – Comprensivo: scale pericolose, giovane cade e si fa male (FOTO)

Nuove segnalazioni circa le precarie condizioni in cui versano le parti esterne della struttura scolastica di via Colonna. A quelle fatte nei giorni scorsi da alcuni genitori dei bambini di elementari e medie, si aggiungono ora quelle di un giovane che un paio di giorni fa utilizzando le scalette che conducono al cortile dell’Istituto comprensivo, così come fanno decine di alunni ogni mattina, si è visto cedere sotto i piedi parte di uno scalino in travertino. Il giovane ha perso l’equilibrio ed è caduto procurandosi una lieve ferita ad un arto. Per lui niente di grave, fortunatamente. Ma le immagini sono più che eloquenti ed evidenziano condizioni di trascuratezza anche di fronte a modeste manutenzioni che, tra l’altro, necessitano sia sulla pavimentazione interna che su quella dei marciapiedi sottostanti. In altre parole l’amministrazione civica non provvede a sistemare nemmeno mezzo metro quadrato di suolo, a sostituire una lastra di marmo, a saldare una ringhiera, a riposizionare 18 cubetti di porfido. Evidentemente è questa l’attenzione che gli amministratori riservano a scolari, genitori e personale della scuola.

Senza parlare di quello che c’è di fronte!

Lu

Correlati