Arpino (FR) – Collecarino, tentata truffa: l’allarme corre sul social

Oggi pomeriggio nella residenziale contrada di Collecarino un paio di individui a bordo di una Fiat Panda di colore nero avrebbero tentato di truffare una coppia di anziani. Almeno stando all’allarme lanciato su facebook da alcuni residenti della zona periferica di Arpino. A quanto pare ignoti avrebbero bussato ad un’abitazione tentando l’ormai nota truffa dell’incidente del familiare. Secondo una residente avrebbero chiesto quattromila euro ai due anziani sostenendo che erano necessari per affrontare le spese legate ad un sinistro in cui è rimasta coinvolta una nipote. Qualcosa del genere, sempre stando agli interventi di seguito alla segnalazione, sarebbe già avvenuta recentemente in zona Carnello. Dell’episodio di Collecarino sono state comunque informate le forze dell’ordine.

