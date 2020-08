Arpino (FR) – Città della cultura? La candidatura parte col piede sbagliato

Non è andata affatto bene ieri sera in piazza Municipio la presentazione della candidatura di Arpino come capitale italiana della cultura 2022.

Sicuramente non si è trattato di ‘un autentico successo’ come qualcuno in modalità autoreferenziale ha provato a far credere con spassosi messaggini.

Davanti al palchetto appena una trentina di persone, quasi tutti addetti ai lavori, un paio di giornalisti. Qualche sbadiglio, accenni di noia e pochi momenti di interesse con gli interventi degli ospiti invitati. L’unico vero sussulto che ha costretto più di qualcuno a mordersi le labbra per trattenere fragorose risate è stato quando un noto personaggio del posto ha interrotto uno dei relatori. Per il resto una serata modesta, organizzata male, buona solo per le manie di protagonismo di soggetti cui andrebbe impedito di pianificare questioni così importanti per il paese. I commenti a microfoni spenti, anche dal mini parterre, sono impietosi nonostante i consueti tentativi di stravolgere la realtà. Che peccato!

