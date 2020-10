Arpino (FR) – Cimitero sempre peggio, solo proteste (FOTO)

Questo slideshow richiede JavaScript.

Non è cambiato molto in questi anni al cimitero comunale. Anzi, secondo diverse segnalazioni che quasi inevitabilmente arrivano proprio in questo periodo, le condizioni del camposanto sono peggiorate a vista d’occhio. Le immagini che i cittadini ci inviano, del resto, confermano il degrado e lo stato di trascuratezza che l’amministrazione comunale riserva al luogo di riposo eterno, anche in ordine a banali manutenzioni, ovvero a modesti interventi eseguibili in economia, con poca spesa. A cominciare dalle pavimentazioni: ci sono tratti di scalinate prive, con scalini decisamente insidiosi soprattutto per le persone anziane. Altri sono ancora allo stato rustico e presentano ostacoli sul piano di calpestìo. Per non parlare dell’impianto elettrico: ovunque fili e cavi volanti non offrono al visitatore uno spettacolo rassicurante. Non mancano pozze di acqua stagnante, intonaci cadenti. Nell’area esterna, lungo le stradine che conducono sia al cimitero monumentale che agli altri due di più recente costruzione, si scorgono tratti malandati con ampie e profonde buche, il cedimento di muri di sostegno in pietra mai sistemati. Insomma, le solite immagini deprimenti di un sostanziale stato di abbandono.

