Arpino (FR) – Chiara Gabriele ottiene una sentenza storica in Congo con una Ong. Quadrini si congratula

Chiara Gabriele, originaria di Arpino, trent’anni, esperta di diritto internazionale con l’Ong svizzera TRIAL International ha appena ottenuto una sentenza fondamentale per un paese intero. Grazie a lei e ai suoi colleghi, infatti, lo stato del Congo è stato condannato da una corte congolese e non da una internazionale, attenzione per non aver difeso i propri cittadini dagli attacchi del gruppo paramilitare Raia Mutomboki Kokodikoko.Alla giovane Chiara giungono le congratulazioni del consigliere comunale e provinciale, nonché commissario della XV Comunità Montana ing Gianluca Quadrini che dichiara:”Le mie piu’ vive congratulazioni alla concittadina Chiara Gabriele donna giovane e in gamba, per il brillante risultato raggiunto, con successo, passione e grande coraggio, ergendosi come modello da seguire per molti giovani e portando in alto il nome del nostro territorio. Buon lavoro e ad maiora cara Chiara!”.Chiara Gabriele ha iniziato la sua avventura nel 2012, con un articolo su un’operazione militare israeliana contro Gaza, scritto per il giornale dell’università. Arrivata a TRIAL International, organizzazione relativamente giovane, ma molto efficiente che si occupa di documentazione e procedimenti di crimini internazionali; fornisce un’assistenza giudiziaria alle vittime di crimini internazionali; assiste gli avvocati locali con un lavoro di coaching nella documentazione, analisi delle prove, strategia giuridica sul caso etc.; forma degli attori giudiziari attraverso workshop e seminari.

COMUNICATO STAMPA