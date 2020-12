Arpino (FR) – Cede la strada comunale, insidia in via Macchie

Le immagini che alcuni residenti ci hanno appena inviato sono eloquenti: in via Macchie, strada comunale della popolosa contrada Vallone, chi transita sui mezzi rischia di finire di sotto.

L’insidia si deve, da qualche giorno, al recente maltempo e quindi alle abbondanti precipitazioni che hanno provocato cedimenti a ridosso di un piccolo ponte.

La gente del posto teme ulteriori smottamenti e così sollecita l’intervento, diretto o indiretto, dell’amministrazione civica. Anche perchè l’acqua che continua a scorrere sotto il ponticello sta erodendo il terreno sul quale è stato realizzato.

Il transito di un mezzo pesante – spiegano dalla zona – potrebbe causare ulteriori crolli e, in questo per nulla auspicabile caso, non vorremmo attendere i quattro anni trascorsi finora inutilmente per circostanze simili in via Manzitti’.

Alle Macchie si preme quindi per una rapida messa in sicurezza del tratto in questione, dove peraltro manca del tutto la segnaletica che nessuno ha ancora installato a seguito del cedimento.

