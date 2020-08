Arpino (FR) – Capitale italiana della cultura? Il dossier è “segreto”

Sarebbe interessante conoscere le ragioni secondo le quali il cosiddetto ‘dossier’ della candidatura di Arpino quale Capitale Italiana della Cultura non è pubblico. E già, perché all’albo on line dell’ente c’è la sola delibera con cui la giunta, sorprendentemente al completo, approva il documento preparato da un professionista. Alla delibera, infatti, non segue nulla. Il ‘dossier’ non c’è, vale a dire che manca l’allegato. E non si capisce perché. Si legge solo che le carte sono ‘agli atti’. Cioè sono riposte in qualche cassetto oppure poggiate su qualche scrivania, quasi si trattasse di questioni private e non di documenti pubblici di un ente pubblico condotto da amministratori pubblici pagati con soldi pubblici.

E allora, come mai il dossier è stato ‘secretato’? A noi risultano ragioni che hanno a che fare con la vanità, con la visibilità magari e non certo con la trasparenza (ma il funzionario incaricato chi è, e che cosa fa?). E così capita che si cerca di coinvolgere più soggetti possibili e poi si nega la possibilità di conoscere il prodotto finito.

Non ci pare una cosa regolare.

Potrebbe perciò spiegare come stanno le cose tale Niccolò Casinelli, a quanto pare consigliere delegato alla cultura nella città talmente votata alla cultura che non ha l’assessore alla cultura.

*Lu*

