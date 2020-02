Arpino (FR) – Capitale della Cultura: i bookmakers dicono L’ Aquila

I bookmakers dicono che la prossima Capitale della Cultura sarà, molto probabilmente L’ Aquila. Il capoluogo abruzzese, infatti, sembra la città più accredita a ricevere la nobile investitura, succedendosi così a Matera e Parma. Un lavoro che ripagherebbe il grande lavoro di rinascita della città degli studenti, colpita nel 2009 da un violento sisma con conseguenze tragiche. Il lavoro del Sindaco Pierluigi Biondi, si è visto, e la città sta rinascendo dalle proprie ceneri. Proprio dal comune aquilano, stanno lavorando intensamente per presentare un progetto che faccia ricadere l’ importante scelta sulla città capoluogo dell’ Abruzzo. Un dossier pieno di spettacoli, storia, cultura, ed eventi per i giovani, e che lanciano la città verso l’ ambita vittoria finale. Ora ci sarà da attendere, e vedere come risponderanno le altre 40 città in lizza, compresa Arpino, che sembra però partire in netto svantaggio.

