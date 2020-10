Arpino (FR) – Cade da ulivo e si frattura spalla

Torna la raccolta delle olive, tornano gli infortuni.

Come è capitato ad un 45enne di Arpino che l’altra mattina stava lavorando in un suo terreno posto nelle campagne di Fontana Liri. L’uomo, improvvisamente, ha perso l’equilibrio ed è precipitato al suolo da un’altezza di circa due metri. L’impatto è stato piuttosto violento, tanto è vero che il 45enne, operatore nella sanità, ha riportato la frattura di una spalla. Fortunatamente ha avuto l’istinto di attutire la caduta con un braccio evitando traumi alla testa, ma in ogni caso si è procurato la lesione composta della glena. Nell’uliveto c’era anche una familiare dell’infortunato. La donna ha soccorso il congiunto trasportandolo in auto al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Sora. Qui gli esami hanno evidenziato la frattura. Per l’uomo 30 giorni di prognosi ed un brutto ricordo.

Come sempre si raccomanda la massima attenzione in questo particolare periodo dell’anno in cui si raccolgono le olive. Gli incidenti, purtroppo, non sono infrequenti.

