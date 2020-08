Arpino (FR) – Buche ‘spaccagomme’, la segnalazione (FOTO)

Restano precarie le condizioni di diversi tratti stradali di Arpino.

Alle segnalazioni degli ultimi giorni se ne aggiungono altre. Quelle di oggi arrivano da via De Gasperi e, proseguendo, da via Santo Ianni. Nella zona a monte della provinciale per Fontana Liri dove nelle palazzine Ater e di edilizia residenziale vivono decine e decine di famiglie, dove ci sono una scuola ed un nido, il degrado avanza senza che nessuno si curi di eseguire modeste manutenzioni. Sull’asfalto si scorgono facilmente diversi ‘crateri’ talmente ampi e profondi da procurare danni ai veicoli in transito e rischi soprattutto a chi procede su bici o scooter.

Eppure basterebbe qualche palata di bitume per ripristinare condizioni di sicurezza sulla comunale.

Non è tutto. Sempre in via De Gasperi i marciapiedi sono ostruiti dalla vegetazione spontanea che prolifera da settimane senza lo straccio di un intervento di bonifica.

