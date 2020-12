Arpino (FR) – Auto investe un cinghiale. Danni al mezzo e tanta paura

Questa sera in località braccio di Arpino, la strada che collega Arpino a Fontana Liri, un’auto ha investito un conghiale che improvvisamente ha invaso la strada, l’automobilista non ha potuto fare a meno di evitarlo e lo ha investito.Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma tanto spavento e auto danneggiata,mentre il cinghiale è morto. Sul posto per i rilievi i militi della locale stazione.Da tempo il problema dei cinghiali si pone anche nelle nostre zone, infatti non è l’unico caso di incidente causato da cinghiali che invadono le strade.

