Arpino (FR) – Assessori sempre assenti ma il sindaco non li rimuove

Deve esserci qualcosa di strano dietro una vicenda che si trascina ormai da anni al Comune di Arpino. Nella città di Cicerone, infatti, c’è un’assessora, cioè Valentina Polsinelli (servizi sociali e turismo) che sistematicamente non partecipa alle riunioni di giunta. Ce ne siamo già occupati in passato. Ora abbiamo ricevuto una nuova segnalazione e siamo andati a verificare.

E’ tutto vero! L’amministratrice ha collezionato solo assenze alla varie sedute che si sono tenute in Municipio (a quelle in streaming svoltesi durante l’epidemia c’era, o almeno così è scritto sugli atti). La Polsinelli era assente anche quando si trattava di esaminare questioni che riguardavano le sue deleghe, ovvero quando avrebbe dovuto essere la prima ad accomodarsi, magari arrivare anche in anticipo. Ed invece niente. Come è capitato il 27 maggio, il 16 giugno, il 23 ed il 29 dello stesso mese. Ed ancora il 10 luglio. A tutte le ore.

La Polsinelli non si è presentata per affidare gli immancabili incarichi legali (fra le attività preferite di sindaco e compagni); non c’era per esaminare questioni economiche, per progetti sulle scuole, per revoche e nomine varie, per varare progetti culturali e turistici.

Insomma, l’assessora non si prende le responsabilità insite nel ruolo pubblico che ricopre in un ente pubblico con tanto di indennità fatta di soldi pubblici.

Non sappiamo se la Polsinelli non vuole (per screzi in maggioranza) o non può (per lavoro) partecipare alle sedute di giunta. Certo è che in un caso o nell’altro andrebbe sostituita. Anzi, un sindaco di ben altra autorevolezza avrebbe già provveduto, evidentemente Rea continua ad amministrare il Comune come fosse una sua proprietà. Tanto è vero che non spiega le ragioni di così tanta ‘indulgenza’ nei confronti della collaboratrice. Strano, davvero strano!

Anche l’altra assessora Rosaria Manuel non sta affatto ‘brillando’ per le presenze nell’esecutivo, anche se ultimamente, in un paio di circostanze almeno ha partecipato alle riunioni di giunta. Ma il discorso non cambia. Anche la Manuel andrebbe esonerata. Pare volesse dimettersi qualche mese fa per ‘incomprensioni’ con il cerchio magico (quelli che dicono sempre sì). Magari avrebbe fatto bene a salutare chi non la coinvolge. Se di questo si tratta.

