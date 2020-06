Arpino (FR) – Asfalto no, dossi e lampioni sì…mirati!

Monta la protesta nella popolosa contrada Vallone di Arpino. In particolare diversi residenti puntano l’indice contro le precarie condizioni in cui versano buona parte delle stradine interne rispetto all’ex statale 82 (Cicchillitto, Marziale e altre) dove il transito dei mezzi è reso insidioso a causa ampie e profonde buche, tratti dissestati, incavi ed avvallamenti, che rischiano di provocare danni ai veicoli. L’ennesima conferma che il settore delle manutenzioni stradali, tranne qualche particolarità, funziona male.

Proteste che arrivano proprio nel periodo in cui l’amministrazione provinciale ha sistemato Corso Tulliano. Non tutti sanno che l’input all’intervento (transitato anche in Tribunale) arriva dall’allora consigliere provinciale e sindaco Fabio Forte che una decina di anni fa fece opportunamente inserire in una delibera del Consiglio provinciale la deprovincializzazione del tratto in questione (in modo che la Tosap la riscuotesse il Comune) e la manutenzione straordinaria.

Qualche perplessità, non solo al Vallone, affiora inoltre a seguito del posizionamento di diversi lampioni alimentati a energia solare che da qualche settimana sono dislocati sul territorio comunale. Le accuse che abbiamo raccolto non sono pubblicabili, la battuta di un cittadino la riportiamo però fedelmente: “Per mettere sti lampioni hanno preso la mira!”. Chissà che cosa intende? Forse l’installazione è stata calibrata al millimetro in corrispondenza di alcune abitazioni? Non si sa. Certo è che dalla zona alta arrivano lamentele circa il malfunzionamento di alcuni impianti. Della serie… luci e ombre, laddove le ombre sono quelle della… sera perchè di luce non se ne vede molta.

Infine qualche dubbio lo sta suscitando un ‘dissuasore’, cioè strisce pedonali rialzate, installate sulla provinciale San Sosio. Qui c’è chi si chiede se non sarebbe stato il caso di impiantarle altrove, in tratti molto più pericolosi e purtroppo luttuosi dell’arteria che porta all’ex statale ed anche se era proprio necessario posizionare l’attraversamento pedonale dove non ci sono marciapiedi. Un’altra strana curiosità.

Lu

Correlati