Arpino (FR) – All’Acropoli la cena che non ti aspetti…

Che ci fanno insieme, seduti a tavola in un noto ed elegante ristorante del paese, tre esponenti politici, uno o forse due in rampa di lancio, un professionista – imprenditore e soprattutto un personaggio molto in vista, anche in ambito nazionale?La cena, servita e degustata venerdì sera ai Giardini dell’Acropoli, ha registrato a tarda ora anche una puntatina in piazza Municipio. Evidentemente chi l’ha promossa non voleva fosse poi così segreta. Tanto è vero che stamane in centro non si parlava d’altro. Ed allora Liri Tv è in grado di spiegare che la riunione conviviale è stata organizzata con l’obiettivo, da tutti condiviso, di fondare un’associazione che si occupi dello sviluppo culturale, sociale ed economico della città di Cicerone (laddove Cicerone non è citato a caso). Una nuova realtà, è questa l’impressione, che rompa con il passato, giochi un ruolo da protagonista per imprimere la svolta da più parti auspicata e quindi squarciare quel velo di rassegnazione generale sul quale più di qualcuno sta costruendo pressoché indisturbato le sue fortune.Per ora chi c’era giura che la politica non c’entra nulla, che l’obiettivo è uno soltanto: la crescita del paese, la vera valorizzazione delle sue risorse. Insomma, le intenzioni sono buone e presto dovrebbero arrivare novità. Per ora tutti meritano un ‘premio’.

