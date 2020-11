Arpino (FR) – Acque ‘scure’ lungo i fossati, le segnalazioni (FOTO)

Molto probabilmente si tratta di acque di vegetazione che, se non ricordiamo male, andrebbero smaltite diversamente, su mezzi idonei quando non sparse in quantità contenuta sui terreni. Acque che, molto probabilmente, arrivano da qualche frantoio della zona per una ‘tradizione’, cioè una pessima abitudine, che viene per così dire ‘coltivata’ da sempre.

‘Se ci sono delle norme – lamenta un osservatore – vanno osservate. Anche in questo settore. L’ambiente, la natura sono patrimonio di tutti e tutti dovrebbero rispettarli’.

Correlati