Arpino (FR) – Acqua: poca nelle case, tanta in strada

Non si placano in paese le proteste per le numerose perdite di acqua. A quelle del centro storico e di via Rondinella (riparate dopo diverse settimane), si aggiunge ora l’ennesima segnalazione che arriva dalla zona periferica di Montenero – Santa Palomba. Anche qui, come sostengono alcuni residenti, sino stati eseguiti interventi di manutenzione delle condutture, tuttavia da giorni e giorni lungo la comunale a valle della provinciale per Santopadre, si registrano tre o quattro falle nella rete. L’acqua si accumula sull’asfalto (e lo danneggia) formando diverse pozze che con l’approssimarsi dell’inverno e di temperatura più rigide rischiano di rendere pericoloso il transito dei mezzi.

“Da settimane – lamenta un cittadino – si stanno sprecando decine di metri cubi di acqua senza che nessuno se ne occupi. E noi la paghiamo come fosse champagne”.

Lu

Correlati