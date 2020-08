Arpino (FR) – A ritmo di De Andrė, ma senza mascherina

Arpino continua a suscitare polemiche. Non bastavano gli immigrati fuggiaschi, i contagiati al Covid-19, una cerimonia di presentazione del protocollo alla candidatura a capitale della cultura sottotono. Ora ci si mette anche la kermesse musicale di Piazza Municipio dove a decine si presentano senza mascherina. È giusto ricordare che il decreto in vigore, impone l’ utilizzo del D.P.I a partire dalle 18:00, ma pare che questo obbligo ad Arpino non venga fatto rispettare. Sicuramente le vicissitudini ultime, poco hanno insegnato all’ amministrazione Rea, che continua a dimostrarsi latente in termini di sicurezza e prevenzione. A questo punto ci chiediamo che fine abbiano fatto i controlli, e di certo non ci sembrano le condizioni migliori per ambire al ruolo di capitale della cultura.

Rob. M.

Correlati