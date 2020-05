Arpino (FR) – A Piero Iafrate l’Onoreficenza di Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”. Le congratulazioni di Quadrini

“Le mie più vive congratulazioni al dott. Piero Iafrate, direttore della Misericordia e della Rsa Giampieri di Ponsacco, per il conferimento della prestigiosa onorificenza di Cavaliere dell’Ordine ‘al merito della Repubblica Italiana’. L’onorificenza premia il lungo e brillante servizio e l’ impegno nel sociale del concittadino Iafrate, al quale formulo i migliori auguri certo che continuerà ad operare per il bene della comunità”.E’ quanto dichiara il consigliere comunale e provinciale, nonché commissario della XV Comunità Montana Valle del Liri ing.Gianluca Quadrini che ha desiderato rivolgere le congratulazioni al dott. Piero Iafrate, originario di Arpino, che da anni vive a Pontedera, in Toscana, dove oltre a essere docente, è anche direttore della Misericordia e della Rsa Giampieri di Ponsacco, e che qualche giorno fa proprio nel giorno del suo compleanno ha ricevuto la bellissima notizia inaspettata da parte della prefettura di Pisa.

COMUNICATO STAMPA

