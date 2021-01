Arpino (FR) – 10 anni fa si spegneva Antonio Gabriele, il ricordo

Dieci anni fa, in un ospedale romano si spegneva il consigliere comunale Antonio Gabriele.

La moglie Jolanda, le figlie Paola e Chiara, tutti i familiari, gli amici e conoscenti lo ricorderanno domani con una Santa Messa che verrà celebrata alle 8.30 nella chiesa San Giuseppe Artigiano.

Antonio era un punto di riferimento per molti, soprattutto per le persone più anziane della sua zona: dal Vallone a Vano Scaffa, passando per San Sosio, Morroni ed altre località della periferia di Arpino. Era al servizio di tutti coloro che per svariate ragioni non potevano sbrigare le più banali pratiche. Andava incontro alle esigenze di tutti, facendosi carico dei piccoli ma a volte fastidiosi problemi burocratici che coinvolgevano le famiglie, il Comune. Aveva la dote della disponibilità, sempre e comunque.

Ad Antonio Gabriele, inoltre, dal 2011 è dedicato il Premio Ambasciatori del Certamen che ogni anno richiama in paese ex partecipanti affermatisi in ogni ambito professionale.

Domani mattina il ricordo del consigliere comunale Antonio Gabriele, nel decimo anniversario della scomparsa.

Correlati