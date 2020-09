ARPINO / FONTANA LIRI – Malmenato e rapinato in casa, notte da incubo per un anziano

Erano in tre, tutti incappucciati. La scorsa notte, dopo aver forzato uno degli accessi, si sono introdotti nella villa in aperta campagna, proprio al confine tra Arpino e Fontana Liri, in località Aia Comune. Una volta all’interno hanno malmenato il proprietario, un 78enne di origini straniere. I malviventi, non è chiaro se armati, hanno dapprima immobilizzato l’anziano, quindi lo hanno riempito di calci e pugni per convincerlo ad aprire la cassaforte al cui interno, tuttavia, non c’era nulla. I rapinatori cercavano soldi in contanti, ma alla fine si sono dovuti accontentare di pochi oggetti in oro, ricordi di famiglia.

Pochi istanti dopo i tre delinquenti si sono dileguati facendo perdere le loro tracce. Sono stati i vicini di casa a prestare i primi soccorsi all’uomo che presentava diverse ecchimosi su tutto il corpo, compresa una ferita lacero contusa al volto.

Immediata la chiamata alle forze dell’ordine. Sul posto si sono portati i carabinieri delle locali stazioni, insieme ai colleghi del nucleo radiomobile della Compagnia di Sora. Parte hanno ascoltato il drammatico racconto della vittima, altri hanno avviato le ricerche lungo le strade del comprensorio nel tentativo di acciuffare i balordi che hanno terrorizzato, selvaggiamente picchiato e rapinato un povero vecchietto.

Le indagini vanno avanti per cercare di risalire agli autori del violento episodio della scorsa notte. A quanto pare nella zona non ci sarebbero impianti di videosorveglianza, quindi telecamere le cui immagini riprese nei dintorni avrebbero potuto aiutare i militari dell’Arma ad individuare i rapinatori. Intanto il 78enne che ha vissuto un vero e proprio incubo dovrebbe cavarsela con una decina di giorni di prognosi.

