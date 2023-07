Arpino – Festa del Quartiere Arco con la “Sagra delle Fettuccine Funghi Porcini e Tartufo”

Festa del Quartiere Arco con la “Sagra delle Fettuccine Funghi Porcini e Tartufo” ad ARPINO (Fr) Domenica 6 Agosto 2023 dalle ore 19:30 in località Madonna Addolorata, in occasione della 52ª edizione del “Gonfalone di Arpino”. Balli e Canti con la “Kriminal Folk Band” e la loro Musica tradizione popolare italiana. Oltre alle Fettuccine si potranno degustare Salsicce alla Brace, Spezzatino, Arrosticini di Pecora, Pizze Fritte, Ciabattina con Maialino al forno, Cannellini all’Olio, Gustosi dolci. A due passi dalla stupenda Acropoli di Civitavecchia di Arpino. Non mancate !!!

